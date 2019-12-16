السعودية: بدء الدعم المباشر لمشروعات الدواجن مطلع 2020

الرياض – مباشر: كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن اكتمال استعداداتها لبدء مشروع الدعم المالي المباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن دعم مشروعات الدواجن يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 بالمائة من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 بالمائة من الطلب على منتجات البيض، وذلك بعد الانتهاء من برنامج دعم مربي الماشية الذي أطلق مطلع الربع الرابع من العام الحالي 2019.

وأضافت أن مشروع الإعانات الزراعية التي ستبدأ الوزارة تطبيقه على مطلع العام المقبل 2020 لجميع مشروعات الدواجن المرخصة، يتضمن إعادة توجيه الدعم المالي المباشر لتلك المشروعات حسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي الموجه لتعزيز الإنتاج، ورفع جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي.

وطالب مجلس الشورى السعودي، في بداية عام 2018، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على توفير أراض لمشروعات الدواجن بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير الاشتراطات الصحية والبيئية لهذه المشروعات.

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