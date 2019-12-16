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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع انتظار تفاصيل الصفقة التجارية

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الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع انتظار تفاصيل الصفقة التجارية الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع انتظار تفاصيل الصفقة التجارية

مباشر: تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع انتظار المستثمرين مزيداً من التفاصيل بشأن الصفقة التجارية.

وأعلن أكبر اقتصادين حول العالم في نهاية الأسبوع الماضي التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع إسقاط جولة جديدة من التعريفات كان من المخطط فرضها.

لكن مع ذلك لم يشمل الإعلان مزيداً من التفاصيل، الأمر الذي جعل المستثمرين يقفون على الهامش مع تحركات حذرة في الأسواق المالية.

وينتظر المستثمرون إعلان بيانات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وتقرير وزارة الخزانة الأمريكية بشأن حيازة الأجانب من السندات.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1141 دولار.

فيما استقر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 109.43 ين، لكنه تراجع هامشياً أمام العملة البريطانية بنسبة 0.08 بالمائة ليرتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3341 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك السويسري)، فشهد هبوطاً بأكثر من 0.1 بالمائة لتنخفض الورقة الخضراء إلى 0.9827 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 97.039.

مباشر (اقتصاد)

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