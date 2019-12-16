سهم أرامكو السعودية يواصل مكاسبه ويقفز إلى 38 ريالا

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: واصل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، مكاسبه في رابع جلساته بالسوق السعودي، لتتخطى قيمة الشركة مستهدفات الطرح العام عن تريليوني دولار.

وصعد السهم نحو 1.6 بالمائة بحلول الساعة 01:30 بتوقيت السعودية، ليقفز إلى مستوى 38 ريالا، وهو ما يرفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 7.6 تريليون ريال سعودي (2.03 تريليون دولار).

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 64.65 مليون سهم بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال من خلال 37.7 ألف صفقة، ليتصدر السهم نشاط الأسهم على كل المستويات.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بشكل ملحوظ في هذه الأثناء، مرتفعا بنحو 1.75 بالمائة، بمكاسب بلغت 141 نقطة، صعد بها إلى 8,190.77 نقطة.

وشهد سوق الأسهم السعودية " تداول"، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم أرامكو السعودية، بقيمة إجمالية 4.64 مليون ريال، من خلال 124.03 ألف سهم، بسعر 37.40 ريال.

وأعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، أمس الأحد عن تمديد فترة مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، بجلسة الثلاثاء 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضحت "تداول"، أن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق، يأتي بالتزامن مع بدء انضمام أرامكو السعودية لمؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، يوم الأربعاء 18 ديسمبر / كانون الأول 2019.

وشهد السوق السعودي الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

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