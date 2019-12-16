الإنتاج في منطقة اليورو يسجل أضعف وتيرة نمو بـ6 سنوات

مباشر: استقر النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، مع تسجيل الإنتاج أقل وتيرة نمو في نحو 6 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي معاً) في منطقة اليورو سجل 50.6 نقطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بالتقديرات الأولية، وهي نفس قراءة الشهر السابق له.

ويوضح المسح أن منطقة اليورو فشلت في مواصلة الزخم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مع ارتفاع الإنتاج بأضعف وتيرة منذ النصف الثاني من عام 2013.

وبالنسبة لمؤشر النشاط الصناعي في منطقة اليورو، فسجل 45.9 نقطة خلال الشهر الجاري وهو أدنى مستوى في شهرين، ومقارنة مع 46.9 نقطة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يسجل 47.3 نقطة خلال هذا الشهر.

أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي، فسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 52.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 51.9 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يرتفع النشاط الخدمي إلى 52 نقطة خلال الشهر الجاري.

وتوجد قراءة 50 نقطة الفاصلة بين التوسع والانكماش، بحيث أن أيّ قراءة أعلى هذا الحد تعني مزيداً من التوسع في النشاط والعكس يشير لتعميق الانكماش.

وبحلول الساعة 10:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1141 دولار.