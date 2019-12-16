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استثمارات الخليجيين ببورصة عمان تتراجع 13% في نوفمبر

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من: إيمان غالي

الكويت – مباشر: تراجعت استثمارات المتعاملين من دول مجلس التعاون الخليجي في بورصة عمان بدولة الأردن خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بنسبة 13.46 بالمائة على أساس سنوي.

وحسب مسح لـ"مباشر" مستند إلى بيانات بمركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، سجلت استثمارات الخليجين ببورصة عمان في الشهر الماضي 5.08 مليار دولار، مقابل 5.87 مليار دولار بنفس الشهر من 2018.

وأثر على النتيجة الإجمالية لاستثمارات الخليج، تراجع الاستثمارات من 5 دول على رأسها قطر بمعدل 29.80 بالمائة، فيما سجلت البحرين أقل معدل تراجع بـ4.38 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، سجلت استثمارات المتعاملين من المملكة العربية النمو السنوي الوحيد بواقع 3.13 بالمائة.

وحازت المملكة على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخليجية ببورصة عمان بقيمة 1.49 مليار دولار، فيما جاءت أقل الاستثمارات من سلطنة عمان بواقع 161.26 مليون دولار.

وشكلت قيمة الاستثمارات من دول الخليج 23.24 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المحلية والأجنبية في بورصة عمان البالغة 21.86 مليار دولار في الشهر الماضي.

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