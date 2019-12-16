القدية السعوية تعلن جاهزية مكاتبها قبل الموعد المحدد

الرياض - مباشر: أعلنت شركة القدية للتطوير السعودية عن جاهزية المجموعة الأولى من مكاتبها الجديدة في موقع المشروع قبل الموعد المحدد.

وأوضحت الشركة في بيان اطلع عليه "مباشر" يوم الاثنين أن مجمع المكاتب الجديد يعمل على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع القدية المقرر افتتاحها في العام 2023.

تم تطوير مجمع المكاتب الجديدة من قبل شركة "دوبوكس"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أمانا، وهي المجموعة الأولى من المكاتب التي يتم إنشاؤها في موقع مشروع القدية التي من المقرر أن تصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة العربية السعودية.

وتابع البيان أن مجمع المكاتب الجديد، الذي يقع على مقربة من مركز الزوار في مشروع القدية، سيضم فناءً مع مقاعد في الهواء الطلق ومواقف مظللة للسيارات ومجموعة من المرافق الخدمية.

واعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مؤخراً، التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون، ومعلماً يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي.

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