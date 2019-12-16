صورة : رسالة واتس من سيدة اردنية لفاعل خير تشعل عواطف الاردنيين

جى بي سي نيوز : - تداول ناشطون اردنيون هذه الرسالة التي بعثت بها سيدة اردنية لاحد الاشخاص طالبة منه المساعدة في اقناع صاحبة المنزل الذي اجرت على اخلائه بتقسيط ما عليها من مبالغ مالية .

وكانت المواطنة شرحت للمواطن الذي يبدو انه فاعل خير ويعرف اصحاب المنزل قصتها حيث تم تداول المقطع الذي يقول بانها ام ايتام وسيدة متعثرة وتم طردها من المنزل الذي تستأجره عن طريق المحكمة ، وأن المبلغ المترتب عليها يبلغ 500 دينار تضاعف مع اتعاب المحاماة وغيره الى اكثر من 1000 وان صاحبة المنزل الذي تم طردها منه بالقانون محامية وترفض تقسيط المبلغ وفق ما جاء في الرسالة .

وقالت المواطنة في رسالتها انها مطلوبة للتنفيذ القضائي .

ولم يعرف تاريخ الرسالة غير ان تداول المقطع تم هذا اليوم الاحد 15 - 12 - 2019 .

وقد تداول الناشطون الرسالة على الجروبات وتاليا صورة عنها :