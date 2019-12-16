وزير الصناعة السعودي: بنك الاستيراد والتصدير بمراحله النهائية للإطلاق

الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن بنك الاستيراد والتصدير في مراحه النهائية للإطلاق.

وأضاف الوزير، خلال مقابلة مع "الإخبارية"، مساء الأحد، إن رأسمال البنك يبلغ 30 مليار ريال، مشيرا إلى بدء الوزارة في عمليات تمويلية وصلت لحدود 5 مليارات ريال.

صرح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي برأس مال 30 مليار ريال، على أن يتم إطلاقه بنهاية العام الجاري 2019.

ويوفر البنك العديد من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين تمكينا وسعيا للانفتاح على الأسواق العالمية.

الصندوق الصناعي

وفي سياق متصل قال الوزير، خلال المقابلة، إنه تم تحديد 5 محاور أساسية من أجل تنمية الصناعة في المملكة؛ تشمل المحتوى المحلي، وأسعار الطاقة، والصادرات، والحماية، والعمالة، نتج عن هذه الملفات العديد من المبادرات.

ولفت الخريف، إلى أن الصندوق الصناعي رفع رأسماله من 40 إلى 105 مليارات ريال، وقام بتغيير القطاعات المستهدفة ووسع قاعدة العمل من صناعي ورأسمالي إلى إدخال منتجات جديدة.

وأشار الخريف، إلى أن قطاع التعدين له 15 مليار ريال من المحفظة الإقراضية، مبينة أن الصندوق يغطي القطاع اللوجستي والطاقة.

وكشفت وزارة الصناعة السعودية، في وقت سابق عن أبرز المؤشرات المُحققة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري كالتالي:

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