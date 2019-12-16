تفاصيل ملكية السعوديين والأجانب والخليجيين في "تداول" بعد إدراج أرامكو

الرياض- مباشر: سجلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب انخفاضا من إجمالي ملكية الأسهم في سوق الأسهم السعودي- تداول بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري؛ مع ارتفاع قيمة الأسهم في السوق الرئيسي- تاسي بعد إدراج شركة أرامكو.

وقفزت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية (المؤشر العام- تاسي) بنسبة 201 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.2 مليار ريال مع إدراج شركة أرامكو، مقابل 10.7 مليار ريال قيمة تداولات خلال الأسبوع السابق المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقفزت أرامكو السعودية بالقيمة السوقية لأسهم السوق السعودية الرئيسية بقيمة 7.38 تريليون ريال خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة زيادة 399 بالمائة، مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، تراجعت نسبة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلى 2.02 بالمائة من أسهم السوق المصدرة تعادل 186.16 مليار ريال، مقارنة بـ 9.28 بالمائة من الأسهم المصدرة في الأسبوع السابق كانت قيمتها تبلغ 171.57 مليار ريال.

وأوضحت بيانات "تداول"، أن ملكية الأجانب في السوق الرئيسي السعودي من الأسهم الحرة بلغت 12.97 بالمائة في الأسبوع الماضي، لتتراجع من 13.35 بالمائة في الأسبوع السابق.

وانخفضت نسبة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 1.36 بالمائة من أسهم السوق الرئيسي المصدرة تعادل 125.23 مليار ريال، مقارنة بحصتهم البالغة 6.09 بالمائة من إجمالي ملكية السوق في الأسبوع السابق – قبل إدراج أرامكو – وكانت ملكيتهم حينها تعادل 112.67 مليار ريال.

وسيطر الأجانب المؤهلون على 12.25 بالمائة من قيمة ملكية الأسهم الحرة في "تاسي" بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 12.66 بالمائة في الأسبوع السابق المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتراجعت حصة المستثمرين الاستراتيجيين من 2.31 بالمائة من الأسهم المصدرة تعادل 42.74 مليار ريال في الأسبوع السابق، إلى 0.55 بالمائة تشكل 50.66 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي.

ومع إدراج شركة أرامكو في "تداول"، ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين من 88.93 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 84.46 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق بإجمالي 1.645 تريليون ريال، لتصل بنهاية الأسبوع الماضي إلى 97.51 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 84.12 بالمائة من الأسهم الحرة) تشكل 9.001 تريليون ريال.

وانخفضت نسبة ملكية المستثمرين الخليجيين من 1.8 بالمائة (تمثل 2.19 بالمائة من الأسهم الحرة) تعادل 33.26 مليار ريال، إلى 0.47 بالمائة (2.90 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع الماضي تعادل 43.53 مليار ريال.

وزادت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 7.38 تريليون ريال؛ بعد إدراج شركة أرامكو، ليبلغ إجمالي قيمة الأسهم المدرجة 9.23 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.85 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي على ارتفاع 1.27 بالمائة تعادل 100.26 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليصل لمستوى 8005.8 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق.

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