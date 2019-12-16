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الممثل التجاري الأمريكي: الصفقة التجارية ستضاعف صادراتنا للصين

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الممثل التجاري الأمريكي: الصفقة التجارية ستضاعف صادراتنا للصين الممثل التجاري الأمريكي: الصفقة التجارية ستضاعف صادراتنا للصين

مباشر: قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز إن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تم التوصل لها يوم الجمعة الماضي "اكتملت تماماً".

وأضاف لايتهايرز في تصريحات مع "سي.بي.إس" أمس الأحد، أن هذه الصفقة من شأنها مضاعفة الصادرات الأمريكية إلى الصين في غضون العامين القادمين.

وكان الجانبان الصيني والأمريكي أعلنا يوم الجمعة الماضية إتمام المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية والتي كان ينتظر توقيعها منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وأسقط الرئيس الأمريكي دونالد في نهاية الأسبوع الماضي جولة جديدة من التعريفات على السلع الصينيى كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف الممثل التجاري أن هناك قائمة تشمل مجالات التصنيع والزراعة والخدمات والطاقة وما شابه ذلك، قائلاً: "سيكون هناك مجموع لكل أمر من تلك الامور".

وتابع: "بشكل عام، يوجد حد أدنى يبلغ 200 مليار دولار، وضع في اعتبارك أنه بحلول العام الثاني سنضاعف صادرات السلع للصين إذا كانت الاتفاقية سارية".

وأشار إلى أنه في النهاية ما إذا كانت هذه الاتفاقية برمتها ستنجح أم لا سيتحدد بناءً على من يتخذ القرارات في الصين وليس في الولايات المتحدة.

وقال: "إذا كان المتشددون هم الذين يتخذون القرارات فسنحصل على نتيجة، أما إذا كان الإصلاحيون يتخذون القرارات، وهو ما نأمله، فبالتالي سنحصل على نتيجة أخرى".

مباشر (اقتصاد)

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