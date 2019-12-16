رئيس هيئة الاستثمار العمانية: افتتاح منفذ بري مع السعودية قريباً

الرياض - مباشر: قال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن التوجه الجديد للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة العربية السعودية، يتجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان.

وأضاف سامي العبيدي، خلال ملتقى الاستثمار السعودي - العماني، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الأحد، بحسب بيان من مجلس الغرف، أن هذا التوجه انطلق بقوة تسانده كافة الجهات الحكومية في المملكة، من أجل التعاون بكافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، يحيى الجابري، أن العلاقات الاقتصادية بين عمان والمملكة تمثل مجالاً خصباً يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار الجابري مجالات التعاون تشمل، إنشاء منفذ بري مباشر يربط البلدين بطول إجمالي يبلغ أكثر من 680 كليو متراً، والذي من المتوقع افتتاحه قريباً، أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

كما نوه إلى أن السلطنة شرعت في البدء بتطويرِ الميناء البريِّ والقرية اللوجستيةِ في محافظة جنوب الباطنة ضمن مشروع يُسمى (خزائن)، وتقدّم هذه المراكز الاستثماريّة حوافز خاصةً للمستثمرين.

وقال إن سلطنة عمان ترحب بالشركات السعودية، وتقدم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمشاريع السياحيّة في محافظة مسندم، ضمن استراتيجيةٍ تشمل تحديد 60 موقعاً للاستثمار السياحي بالمحافظة.

وتابع: "تم إصدارُ عددٍ من التشريعاتِ الاقتصادية الجديدة أو تحديثِها، لتنسجم مع أفضلِ الممارسات الدَّولية المعمول بها في هذا المجال، والتي شكلت فيما بينِها نقلةً نوعية في منظومة الاستثمارِ وممارسة الأعمال في السلطنة".

ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، إبراهيم العمر، إن السعودية وعمان يسعيان للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وأضاف العمر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار)، بنهاية الربع الثالث من عام 2019م، وبلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة 5.9 مليار ريال سعودي (1.57 مليار دولار).

وأشار إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان بلغت نحو 3.4 مليار ريال سعودي (907 مليون دولار)، تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: "المملكة وعمان تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني".

وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، قيس اليوسف إن هذه الزيارة تضم أكبر وفد تجاري عماني إلى المملكة والتي تتطلع إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين البلدين، على أمل أن يكون هذا اللقاء بشكل سنوي بالتناوب ما بين المملكة والسلطنة.

وأضاف قائلاً: "الملف الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل كمصدر بديل للنفط وجذب الاستثمارات تبقى الأولوية الحالية في بلدينا وفق خطننا المستقبلية 2030 للمملكة و2040 للسلطنة".

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