"تداول": الأجانب يتجهون للبيع خلال الأسبوع.. والسعوديون يخالفون الاتجاه

الرياض- مباشر: اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما تحول السعوديون نحو البيع وسيطرت عمليات البيع على أداء الخليجيين.

وكشف التقرير الأسبوعي للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الأجانب سجلوا صافي مبيعات، بقيمة 431.25 مليون ريال؛ بضغط من الاتجاه البيعي للمستثمرين المؤهلين بصافي 459.27 مليون ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وسجل الأجانب طلبات شراء بقيمة 3.19 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 3.63 مليار ريال.

وسجل المستثمرون المؤهلون إجمالي مشتريات بقيمة 2.8 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بـ 3.26 مليار ريال.

وواصل الخليجيون عمليات البيع بصافي 299.7 مليون ريال في الأسبوع الماضي؛ نتيجة فارق مشتريات إجمالية بقيمة 699.49 مليون ريال، مقابل مبيعات بـ 999.19 مليون ريال.

وفي المقابل، خالف المستثمرون السعوديون الاتجاه ليسجلوا صافي شراء بقيمة 730.95 مليون ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 28.32 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات قيمتها 27.59 مليار ريال.

وسجل المستثمرون الأفراد صافي مشتريات بقيمة 1.7 مليار ريال، مقابل مبيعات بقيمة 971.29 مليون ريال للمؤسسات.

وخلال الأسبوع السابق، سجل الأجانب صافي مشتريات بقيمة 279.15 ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء بنحو 285.8 مليون ريال.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي على ارتفاع 1.27 بالمائة تعادل 100.26 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليصل لمستوى 8005.8 نقطة، مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 201 بالمائة، لتصل إلى 32.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 10.7 مليار ريال قيمة تداولات خلال الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقفزت شركة أرامكو السعودية بالقيمة السوقية لأسهم السوق السعودية الرئيسية نحو 7.38 تريليون ريال (1.97 تريليون دولار) تعادل نسبة 399 بالمائة، بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق.

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