"نجوم العلوم" يفتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر

هل لديك فكرة قد تكون ذات تأثير إيجابي على حياة الناس، وتحقق صدىً واسعًا في المنطقة، وتساهم في تعزيز مشهد التكنولوجيا المتنامي في المنطقة وخارجها؟

هل أنت مخترع شاب من أصل عربي؟ هل لديك فكرة قد تكون ذات تأثير إيجابي على حياة الناس، وتحقق صدىً واسعًا في المنطقة، وتساهم في تعزيز مشهد التكنولوجيا المتنامي في المنطقة وخارجها؟

انتهز الفرصة وقدم طلبك الآن للمشاركة في الموسم الثاني عشر من البرنامج التعليمي الترفيهي من مؤسسة قطر، نجوم العلوم، الذي يتيح للمبتكرين الطموحين فرصة عرض أفكارهم الرائدة أمام لجنة من الخبراء الذين يتمتعون بشهرة واسعة في مجالات تخصصهم. ويمكن للمخترعين العرب في جميع أنحاء العالم تقديم طلباتهم عبر الإنترنت حتى 31 ديسمبر 2019.

انتهز الفرصة وقدم طلبك الآن للمشاركة في الموسم الثاني عشر من البرنامج التعليمي الترفيهي من مؤسسة قطر، نجوم العلوم، الذي يتيح للمبتكرين الطموحين فرصة عرض أفكارهم الرائدة أمام لجنة من الخبراء الذين يتمتعون بشهرة واسعة في مجالات تخصصهم. ويمكن للمخترعين العرب في جميع أنحاء العالم تقديم طلباتهم عبر الإنترنت حتى 31 ديسمبر 2019.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في نجوم العلوم أن يصبحوا جزءًا من مجتمع خريجي البرنامج المتميزين الذي نما خلال الإحدى عشر عامًا الماضية، وأن يساهموا في بناء ثقافة التميّز العلمي في العالم العربي. وقد نجح البرنامج منذ إطلاقه في منح أكثر من 130 مخترعًا من 18 دولة عربية، أفكارًا ودروسًا لا تقدر بثمن خلال مشاركتهم كمتسابقين في مواسمه المختلفة.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في نجوم العلوم أن يصبحوا جزءًا من مجتمع خريجي البرنامج المتميزين الذي نما خلال الإحدى عشر عامًا الماضية، وأن يساهموا في بناء ثقافة التميّز العلمي في العالم العربي. وقد نجح البرنامج منذ إطلاقه في منح أكثر من 130 مخترعًا من 18 دولة عربية، أفكارًا ودروسًا لا تقدر بثمن خلال مشاركتهم كمتسابقين في مواسمه المختلفة.