هبوط أسعار النفط مع انتظار الوضوح بشأن الصفقة التجارية

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع انتظار المستثمرين الوضوح بشأن الصفقة التجارية للولايات المتحدة مع الصين.

ووقع أكبر اقتصادين حول العالم في نهاية الأسبوع الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي كانت السبب وراء إعلان إسقاط جولة جديدة من التعريفات المخططة على الجانب الصيني.

كما أعلنت هيئة الجمارك التابعة لمجلس الدولة الصيني يوم الأحد أنه تم تعليق التعريفات الإضافية على بعض السلع الأمريكية والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب بيانات النشاط الأمريكي للتنقيب عن النفط، فإن عدد المنصات ارتفع للمرة الأولى في 8 أسابيع خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 65.14 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليسجل 59.99 دولار للبرميل.