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السوق السعودي يواصل مكاسبه في المستهل بدعم البنوك والطاقة

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السوق السعودي يواصل مكاسبه في المستهل بدعم البنوك والطاقة السوق السعودي يواصل مكاسبه في المستهل بدعم البنوك والطاقة

الرياض - مباشر: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم ، مكاسبه بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الاثنين، مدفوعاً بصعود قطاع البنوك والطاقة، وسط تداولات نشطة على سهم أرامكو استطاع خلالها أن يسحب أكثر من نصف سيولة السوق.

وفي تمام الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنحو 0.30 بالمائة إلى مستوى 8071.30 نقطة ليربح من خلالها 23.83 نقطة.

وجرى التعامل على 33.3 مليون سهم بقيمة 964.79 مليون ريال، موزعة على 27.62 ألف صفقة.

وكان أبرز القطاعات ارتفاعاً البنوك بنسبة 0.60 بالمائة، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.31 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم بوان بنسبة 4.05 بالمائة، وتلاه سهم جاكو بنسبة 2.56 بالمائة، وجبسكو بنسبة 2.40 بالمائة.

وفي المقابل، تصدَّر التراجعات سهم أسمنت العربية بنسبة 1.62 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت اليمامة بنسبة 1.57 بالمائة، وأكسا التعاونية بنسبة 1.36 بالمائة.

وتصدر التداولات الوافد الجديد أرامكو السعودية بنحو 13.37 مليون سهم بقيمة 504 ملايين ريال مستحوذاً على أكثر من 50 بالمائة من إجمالي السيولة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع نسبته 0.55 بالمائة إلى مستوى 8049.50 نقطة، مدفوعاً بالقطاعات القيادية أبرزها الاتصالات والطاقة والبنوك إضافة إلى قطاع المواد الأساسية.

وتوقع محللون لـ"مباشرأن يواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه، مع بدء إدراج أرامكو السعودية، ضمن مؤشر السوق السعودي، ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وسط مزيد من المحفزات، في ظل ترقب نتائج الشركات.

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