"تداول": صفقتان خاصتان على "أرامكو" بـ4.64 مليون ريال

الرياض – مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية " تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقتين على 124.03 ألف سهم، بسعر 37.40 ريال للسهم.

وبلغت قيمة الصفقتين 4.64 مليون ريال، بواقع 1.99 مليون ريال للصفقة الأولى، و2.65 مليون ريال للصفقة الثانية.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم بين سعر 37.50 ريال كحد أدنى حتى هذه اللحظات، و37.90 ريال كحد أعلى للسهم؛ وبالتالي تم تنفيذ الصفقتين بسعر أقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وشهدت جلسة أمس الأحد تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم أرامكو بقيمة 7.49 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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