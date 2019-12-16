ارتفاع هامشي للذهب عالمياً مع ترقب بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بشكل هامشي في تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

ولا يزال المستثمرين حذرين حيال التطورات في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، بعد إعلان إتمام المرحة الأولى من الصفقة التجارية في نهاية الأسبوع الماضي.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز في عطلة الأسبوع بأن من شأن الاتفاقية التجارية مضاعفة الصادرات الأمريكية للصين في غضون عامين.

ومن المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة وذلك في وقت لاحق من اليوم كما سيتم الإعلان عن أرقام حيازة الأجانب للسندات الأمريكية.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنسبة 0.05 بالمائة أو ما يعادل 0.80 دولار ليصل إلى 1482 دولاراً للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 1478.33 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.968.