الأسهم اليابانية تتراجع بالختام من أعلى مستوى في عام

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، لتهبط من أعلى مستوى في عام والمسجل في الجسة السابقة مع جني المستثمرين الأرباح بعد الصفقة التجارية المبدئية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أبرمت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ومن المقرر البدء على الفور في المرحلة الثانية، على حد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايرز في عطلة نهاية الأسبوع بأن ما يسمى بالمرحلة الأولى من الصفقة أنجزت تماماً.

ويقود الخسائر في جلسة اليوم قطاعي الصناعة والمواد.

وعلى جانب الأرقام الاقتصادية، يواصل النشاط الصناعي في اليابان الانكماش خلال الشهر الجاري بالتقديرات الأولية لكنه سجل قراءة أفضل من التقديرات.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 23952.3 نقطة.

لكن مكاسب المؤشر الياباني منذ بداية العام وحتى الآن تصل إلى حوالي 20.03 بالمائة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بنحو 0.2 بالمائة ليغلق عند 1736.9 نقطة.

وبحلول الساعة 6:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 109.38 ين.