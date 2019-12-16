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"جاكو" توصي بتوزيعات نقدية لعام 2019..وتمدد تكليف الرئيس التنفيذي

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"جاكو" توصي بتوزيعات نقدية لعام 2019..وتمدد تكليف الرئيس التنفيذي "جاكو" توصي بتوزيعات نقدية لعام 2019..وتمدد تكليف الرئيس التنفيذي

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019م، بواقع 0.25 ريال (25 هللة) لكل سهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، قيمة التوزيعات 7.5 مليون ريال، يتم توزيعها على 30 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، الذي سيتم تحديده بعد أخذ الموافقات النظامية.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح، في وقت لاحق، بعد موافقة الجمعية العامة على التوزيعات.

وأعلنت الشركة، في بيان مستقل، أنه تم تمديد تكليف شاكر بن عبدالله الحميد، بمنصب العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة، حتى 21 فبراير/شباط 2020.

وقفزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 277.4 بالمائة إلى 4.71 مليون ريال، مقارنة بــ 1.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

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