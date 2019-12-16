تعلن شركة القصيم القابضة للاستثمار عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2019 م .

بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 ديسمبر 2019 م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 م على النحو التالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 اجمالي المبلغ الموزع 7.500.000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30.000.000 سهم حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2.5 تاريخ الأحقية ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة. تاريخ التوزيع سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية. معلومات اضافية كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة .

نود أن تلفت الشركة عناية السادة المستثمرين غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية .