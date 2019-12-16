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تابعة لـ"سبكيم" تحصل على تسهيلات لتمويل إنشاء مجمع صناعي

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تابعة لـ"سبكيم" تحصل على تسهيلات لتمويل إنشاء مجمع صناعي تابعة لـ"سبكيم" تحصل على تسهيلات لتمويل إنشاء مجمع صناعي

الرياض ـ مباشر: أعلنت الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، عن حصول إحدى الشركات التابعة لها بنسبة 30 بالمائة، على تسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من مصرف الإنماء وبنك البلاد.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن الشركة التابعة حصلت على قرض طويل الأجل، بقيمة 875 مليون ريال، إلى جانب 825 مليون ريال، قرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات، هو تمويل تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم.

وبينت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تشمل ضمان اكتمال المشروع وتغطية أية تكاليف إضافية، وضمان خدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الأولى للمشروع.

كما نوهت الشركة إلى أن مدة التمويل 13 سنة، ولا توجد أطراف ذات علاقة باتفاقية التمويل.

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