محللون: توقعات بمواصلة السوق السعودي مكاسبه مع إضافة "أرامكو" للمؤشرات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع محللون أن يواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" مكاسبه، مع بدء إدراج أرامكو السعودية، ضمن مؤشر السوق السعودي، ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وسط مزيد من المحفزات، في ظل ترقب نتائج الشركات.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ "مباشر" إن السوق السعودي في الوقت الحالي يترقب إدراج أرامكو إلى المؤشر العام اعتباراً من جلسة غد الثلاثاء 17 ديسمبر / كانو الأول الجاري، على أن يتم التفعيل في الجلسة التالية.

وأضاف آل ثقفان أن هذا الإنضمام سوف يزيد من نسبة السوق السعودي في مؤشر MSCI من 2.8 بالمائة الى 3.3 بالمائة اَي، مما سيؤدي الى مزيد من السيولة والعمق في السوق السعودية وجذب شركات عالمية بالإدراج فيه.

وتوقع آل ثقفان ارتفاع سعر النفط بالفترة المقبل، وهو ما يدعم سهم أرامكو السعودية، ويرفع القيمة السوقية للأسهم الحرة للسهم.

ومن جانبه، قال المستشار المالي، محمد الشميمري لـ "مباشر"، إن السوق السعودي يتداول في الوقت الحالي في الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مشيرا إلى أن المحافظة على المستويات الحالية للسوق فوق مستويات الـ8 آلاف نقطة تؤهله للمحافظة على القناة الصاعدة الفترة القادمة.

وأضاف الشميمري أن إعلانات الشركات عن توزيعات نقدية أو منح، يدعم سيولة السوق بعيداً عن التداولات النشطة على أرامكو، وهي عوامل تحفيز قوية للسوق بشكل عام.

وتوقع الشميمري أن تعلن شركات كبيرة وقيادية أخرى في الفترة القادمة عن توزيعات منحة أو نقدية مثل سابك والاتصالات السعودية وبعض البنوك.

ومن جهته، قال المستشار المالي، أحمد الشهري لـ" مباشر"، إن ارتفاع القيمة السوقية للسوق السعودي في الجلسات السابقة بدعم من تداولات أرامكو أعطت تحفيزاً جيداً لكثير من المضاربين في ضخ المزيد من الأموال، متوقعا أن يجذب السوق السعودي مزيداً من الاستثمارات الخليجية.

وأضاف الشهري أن تذبذب سعر سهم شركة أرامكو عند التداول يعتبر أمراً طبيعياً وليس له دلالة ذات أهمية من الناحية الاقتصادية، بقدر أن التذبذب في الاتجاهين لا يعكس إلا قرارات المتداولين قصيرة الأجل.

كما رجح الشهري أن يستمر ارتفاع سعر سهم أرامكو بالنسبة الإيجابية القصوى 10 بالمائة حتى منتصف الأسبوع القادم.

ومن المقرر غداً الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وأعلنت "تداول" أمس الأحد عن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة "MSCI" يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.

وأعلنت إم إس سي آي مؤخراً أنه في حال إدراج سهم أرامكو قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 فسيكون الانضمام للمؤشر قبل يوم الـ17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن وزن أرامكو السعودية يقدر بـ 0.16 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، و6.03 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودي.

واستقبل السوق السعودي الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

ترشيحات:

تحليل: بورصات الخليج تترقب إشارة عالمية.. والحسم ينتظر المؤشرات

السوق السعودي يرتفع بسيولة 5.7 مليار ريال.. وأرامكو يواصل الصعود

الأسواق العالمية تنتظر 5 أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

أرامكو السعودية تقتنص 98% من أرباح قطاع الطاقة الخليجي

تحليل.. 10 مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية المدرجة بالربع الثالث