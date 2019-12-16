تابعة لـ"الكثيري" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة لها بالكامل- اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 18 مليون ريال.

وأوضحت الكثيري في بيان على "تداول" اليوم الإثنين، إن مدة التمويل 540 يوما.

وأشارت الشركة الى أنها حصلت على التمويل مقابل سند لأمر بقيمة 100 بالمائة من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى التنازل عن عقد قرض صندوق التنمية الصناعي المعلن عنه في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ولفت البيان الى أن الهدف من التمويل هو الحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد حيث إن التاريخ المتوقع لإنهاء الأعمال وبداية الإنتاج هو الربع الثالث من عام 2020.

وأوضحت الشركة أنها قامت بهذه الاتفاقية للحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد.

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