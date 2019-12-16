أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"وفا للتأمين" تتوقع موعد نشر نتائج الربع الثاني من 2019

Google+ Print
"وفا للتأمين" تتوقع موعد نشر نتائج الربع الثاني من 2019 "وفا للتأمين" تتوقع موعد نشر نتائج الربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت الشركة الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2019، في موعد أقصاه 30 يناير كانون الثاني 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن أسباب التأخير تعود لعدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية، ووجوب الانتهاء اولاً من إعلان النتائج المالية للربع الأول من 2019.

وأشارت إلى أنه جاري إعداد البيانات المالية للربع الأول حالياً مع المراجعين الخارجيين للشركة، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الصدد فور توفرها.

وبينت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بالوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتوقعت (وفا للتأمين)، في وقت سابق، نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، في موعد أقصاه 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م.

ترشيحات:

"وفا للتأمين" تكلف سراج عمر بمنصب الرئيس التنفيذي

"وفا للتأمين" تسلم المقترح المعدل لإعادة التنظيم المالي إلى المحكمة

تحليل.. 10 مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية المدرجة بالربع الثالث

معدل البطالة بين السعوديين يواصل تراجعه بنهاية الربع الثالث لـ2019

أرامكو السعودية تقتنص 98% من أرباح قطاع الطاقة الخليجي

معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين يرتفع لـ45.5% بالربع الثالث

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر