"وفا للتأمين" تتوقع موعد نشر نتائج الربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: توقعت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2019، في موعد أقصاه 30 يناير كانون الثاني 2020م.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، أن أسباب التأخير تعود لعدم الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية، ووجوب الانتهاء اولاً من إعلان النتائج المالية للربع الأول من 2019.

وأشارت إلى أنه جاري إعداد البيانات المالية للربع الأول حالياً مع المراجعين الخارجيين للشركة، وسوف يتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الصدد فور توفرها.

وبينت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بالوقت الحالي، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتوقعت (وفا للتأمين)، في وقت سابق، نشر قوائمها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، في موعد أقصاه 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2019م.

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