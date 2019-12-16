أخبار عاجلة

مساء dmc - وزيرة الهجرة تطلق حملة لتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد

Google+ Print
تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد
بند توضيح مقدمة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية ("إنوكيم") هي شركة مساهمة مغلقة تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال شركة الصحراء للبتروكيماويات (احدى الشركات المملوكة بالكامل لسبكيم). تعتزم شركة إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022م. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 الجهة الممولة مصرف الانماء وبنك البلاد قيمة التمويل 875 مليون ريال – قرض طويل الاجل

825 مليون ريال – قرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

مدة التمويل 13 سنة الضمانات المقدمة مقابل التمويل 1- ضمان اكتمال المشروع وتغطية اية تكاليف اضافية

2- ضمان خدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الاولى للمشروع

وذلك بحسب نسبة تملك سبكيم في شركة إنوكيم

الهدف من التمويل تمويل تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم أطراف ذات علاقة لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار