تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد

بند توضيح مقدمة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية ("إنوكيم") هي شركة مساهمة مغلقة تمتلك سبكيم 30% من اسهمها من خلال شركة الصحراء للبتروكيماويات (احدى الشركات المملوكة بالكامل لسبكيم). تعتزم شركة إنوكيم تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي لإنتاج رماد الصودا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي لإنتاج كلوريد الكالسيوم، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية في مرحلتها الأولى 600 ألف طن سنويا ويتوقع بدء التشغيل خلال النصف الأول من عام 2022م. تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 الجهة الممولة مصرف الانماء وبنك البلاد قيمة التمويل 875 مليون ريال – قرض طويل الاجل

825 مليون ريال – قرض تجسيري لقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

مدة التمويل 13 سنة الضمانات المقدمة مقابل التمويل 1- ضمان اكتمال المشروع وتغطية اية تكاليف اضافية

2- ضمان خدمة القرض لمدة سنتي التشغيل الاولى للمشروع

وذلك بحسب نسبة تملك سبكيم في شركة إنوكيم

الهدف من التمويل تمويل تطوير وإنشاء وتملك وتشغيل مجمع صناعي في مدينة رأس الخير التعدينية لإنتاج رماد الصودا (الخفيف والثقيل) وكلوريد الكالسيوم أطراف ذات علاقة لا يوجد