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"سافكو" توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول

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"سافكو" توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول "سافكو" توصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول

الرياض- مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة الأسمدة العربية "سافكو"، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن النصف الثاني من عام 2019،  بواقع 1.5 ريال لكل سهم.

ووفقاً لبيان للشركة على "تداول"اليوم الاثنين، فإن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ نحو 625 مليون ريال، يتم توزيعها على 416.67 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

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