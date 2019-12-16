دي إم إس تعلن عن اختيارها ممثلاً إعلامياً حصرياً لمنصة معلومات مباشر

أعلنت "ديجيتال ميديا سيرفيسيز" ("دي إم إس")، وهي الذراع الرقمي التابع لمجموعة "شويري"، مؤخراً عن اختيارها لتكون الممثل الإعلامي الحصري لـ"معلومات مباشر" (Mubasher.info) وهي المنصة المفضلة باللغة العربية لأخبار أسواق الأسهم والبيانات والتحليلات وأدوات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع أكثر من 2.5 مليون زائر شهرياً إلى بوابتها الإلكترونية للحصول على معلومات تساعد على اتخاذ قرارات سديدة ومحتوى حول 12 سوق أسهم إقليمي، فإن منصة "معلومات مباشر" تقدم تغطية لا مثيل لها لآخر الأخبار والمعلومات المالية، والتقارير الاقتصادية، والإعلانات السوقية، وأدوات التحليل الخاصة بالمستثمرين، لتصبح الوجهة المنشودة لجميع المستثمرين والمتعاملين.

وترصد هذه المنصة، التي تشمل نسخة باللغة الإنجليزية كذلك، نبض جميع التطورات الرئيسية على امتداد الأسواق المالية، إلى جانب نشرها للأخبار الدولية الرئيسية، كما تقدم تفاصيل مفيدةً عن الأسهم، الأمر الذي يساعد المستخدمين في البقاء على اطلاع على أهم تحركات الأسهم، وترفدهم بتحليلات معمقة عن الأسهم إلى جانب مراجعات تاريخية. بالإضافة إلى ذلك، تتيح صفحة خاصة بالتعقب في الوقت الفعلي للمستخدمين إمكانية متابعة كل التغيرات الدقيقة التي تجري في سوقهم المالي المفضل. وتضم منصة "معلومات مباشر" علامات تبويب توفر الحقائق المتعلقة بالأفراد والجهات والأحداث الجارية في القطاع المالي، حيث تتضمن مقابلات ومقتطفات من سير ذاتية حول أهم الشخصيات في المنطقة واللاعبين الرئيسيين القادرين على إحداث نقلات أو هزات في القطاع.

وتتمتع منصة "معلومات مباشر" بمكاتب في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يقع مركز عملياتها الرئيسية في القاهرة بمصر، ويتم دعم عملياتها بشبكة واسعة من الصحفيين ومقدمي المعلومات المنتشرين في أكثر من 10 دول.

وأكد عاصم البصال، الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام المالي العالمي لدى منصة "معلومات مباشر"، في سياق تعليقه على الشراكة الجديدة قائلاً: "تماشياً مع تطور منصة ’معلومات مباشر‘ وتطلعها لأن تصبح شركة إعلامية عالمية، فإننا متحمسون جداً لضم شركاء يشاركوننا شغفنا. إن سجل النجاحات المُثبت لشركة ’دي إم إس‘ كرائدة بالسوق في مجال الإعلان الرقمي والتحول الرقمي بشكل عام، أسهم في جعل اتخاذنا لقرار إبرام اتفاق معها سهلاً للغاية، ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساعدنا في الوصول إلى أعلى مستويات النمو والتطور المنشودة".

من جهته أشار ميشال ملكون، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لشركة "دي إم إس"، في معرض حديثه عن الشراكة الجديدة: "لقد تابعنا قصة نجاح ’مباشر‘ لفترة ليست بقصيرة من الوقت، ونحن مسرورون جداً لانضمام هذه المنصة المالية القوية الرائدة (وهي المنصة المالية الأولى إقليمياً) إلى محفظة ناشري ’دي إم إس‘، كما أننا واثقون من تمكّن ’مباشر‘ من مواصلة النمو وتقديم فرص إعلانية مجزية للعلامات التجارية الإقليمية".

ومن خلال تمكين المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحصول على معلومات قيّمة حول أسواق الأسهم والدخل الثابت وتقديمها إليهم متى وأينما احتاجوها وبأي صيغة وعلى أي منصة، فإنه يمكن الوصول إلى منصة "معلومات مباشر" على شبكة الإنترنت، ومن خلال تطبيقات الأجهزة العاملة بأنظمة تشغيل "آي أو إس" و"أندرويد".