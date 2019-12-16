إعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات

الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير شهادة الماجستير في إدارة أعمال القيادة التنظيمية العالمية من جامعة جونسون وويلز بروفيدنس في الولايات المتحدة، و درجة البكالوريوس في العلوم و المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض .

حيث أنه يتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في المخاطر الماليه و المراجعه الداخليه و عمل في السوق الماليه تداول و شركة الراجحي كابيتال و البلاد كابيتال والبنك الفرنسي و هيئة الزكاة والدخل و برنامج كفاله المنشآت الصغيره والمتوسطة .

الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل المهندس/ فراس عبدالعزيز الحجاج درجة الماجستير في اداره الاعمال من جامعه كوينز بكندا و بكالوريوس هندسه صناعية من جامعة الملك سعود بالرياض. و العديد من الشهادات التدريبية و الدورات في التحليل المالي و الاسثمار الصناعي.

و قد عمل كرئيس ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي من الفتره 2012-2014 و محلل ائتمان من الفتره 2007-2014 . و يشغل عضوية العديد من الشركات و الهيئات كما أنه عضو في لجنة قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في غرفة الرياض.

الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل الأستاذ / أحمد عبدالمحسن القصيبي درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال

و يتمتع بسيرة مهنية وخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في القطاع المصرفي و نظم المعلومات و يشغل منصب نائب رئيس العمليات في شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه.