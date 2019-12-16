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إعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات

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إعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات إعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات
الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير شهادة الماجستير في إدارة أعمال القيادة التنظيمية العالمية من جامعة جونسون وويلز بروفيدنس في الولايات المتحدة، و درجة البكالوريوس في العلوم و المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض .

حيث أنه يتمتع بسيرة مهنية متميزة وخبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في المخاطر الماليه و المراجعه الداخليه و عمل في السوق الماليه تداول و شركة الراجحي كابيتال و البلاد كابيتال والبنك الفرنسي و هيئة الزكاة والدخل و برنامج كفاله المنشآت الصغيره والمتوسطة .

الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل المهندس/ فراس عبدالعزيز الحجاج درجة الماجستير في اداره الاعمال من جامعه كوينز بكندا و بكالوريوس هندسه صناعية من جامعة الملك سعود بالرياض. و العديد من الشهادات التدريبية و الدورات في التحليل المالي و الاسثمار الصناعي.

و قد عمل كرئيس ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي من الفتره 2012-2014 و محلل ائتمان من الفتره 2007-2014 . و يشغل عضوية العديد من الشركات و الهيئات كما أنه عضو في لجنة قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في غرفة الرياض.

الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي ( عضو مجلس ادارة مستقل )

تاريخ بداية العضوية 18-04-1441هـ الموافق 15-12-2019 م

يحمل الأستاذ / أحمد عبدالمحسن القصيبي درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال

و يتمتع بسيرة مهنية وخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً في القطاع المصرفي و نظم المعلومات و يشغل منصب نائب رئيس العمليات في شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه.

مباشر (اقتصاد)

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