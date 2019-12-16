تحليل: بورصات الخليج تترقب إشارة عالمية.. والحسم ينتظر المؤشرات

من: محمود جمال

مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن تواجه بورصات الخليج خلال جلسة اليوم الاثنين مستويات فنية حاسمة في ظل انتظار بعضها الترقية على مؤشرات "الناشئة" وترقب المستثمرين لاتجاهات الأسواق العالمية بعد تفاؤل انتشر مؤخرا بشأن اتفاق مبدئي يستهدف إنهاء النزاع التجاري.

وفي نهاية جلسة أمس الأحد، تباين أداء الأسواق الخليجية، حيث ارتفعت بورصة السعودية قبيل ترقية سهم عملاق النفط "أرامكو" على مؤشر إم إس سي آي، وارتفعت بورصة الكويت مع انتظارها ذات الترقية خلال الأسبوع الجاري، وواصلت بورصة دبي الصعود للجلسة الرابعة على التوالي. فيما انخفضت بورصة أبوظبي لضغوط بيعية.

ويترقب مستثمرو أسواق الخليج خلال الجلسات المقبلة انضمام سهم أرامكو لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة "MSCI" يوم الأربعاء 18 ديسمبر/تشرين الأول 2019.

كما يترقب المستثمرون قرار مؤسسة مورجان ستانلي "إم إس سي آي" يوم الخميس المُقبل أيضا بشأن جاهزية بعض أسواق المال، ومن بينها بورصة الكويت، للترقية إلى مصاف "الأسواق الناشئة".

على صعيد آخر التطورات بشأن الحرب التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الماضي اتفاق بلاده على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، الذي من شأنه إلغاء التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ اليوم الأحد مقابل شراء بكين المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية.

مع الاتفاق بشأن الصفقة التجارية الأولية، حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية. كما دعم التفاؤل بأسواق الأسهم العالمية.

إشارات إيجابية

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الفني بأسواق الأسهم لـ"مباشر" إن اتجاهات بورصات الخليج هذا الأسبوع مرتبطة بشكل كبير بمسار الأسواق العالمية والتي كشفت عن إشارات إيجابية في جلسة الجمعة الماضية بعد الاتفاق المبدئ بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أن أسواق الخليج على موعد مع بعض الترقيات الهامة هذا الأسبوع وهو الأمر الذي يشارك بشكل كبير في تحديد مسارها وأبرزها إدراج عملاق النفط السعودي "أرامكو" على مؤشر "إم إس سي أي".

وأعلنت إم إس سي آي مؤخراً أنه في حال إدراج سهم أرامكو قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 فسيكون الانضمام للمؤشر قبل يوم الـ17 من الشهر ذاته.

استقبل السوق السعودي الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

وتوقع أن يشهد السوق السعودي المزيد من الصعود المؤقت فوق مستوى 8 آلاف نقطة والذي من المتوقع أن يقابله بعض عمليات جني الأرباح خلال الأسبوع مع تلك الترقية المرتقبة والترجحيات بزيادة الشركات التي تسعى للكشف عن خطط لإجراء توزيعات متنوعة على المساهمين.

وبنهاية جلسة أمس، عادت الأسهم السعودية للارتفاع 43 نقطة بنحو 0.55 بالمائة لتنهي التعاملات عند 8049 نقطة، كما أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

صعود تصحيحي

ومن جانبه، قال مدير تعاملات المؤسسات لدى شركة الراود لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر" إن المؤشر العام للسوق السعودي ارتفع في جلسة الأمس ليدخل من جديد في مرحلة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع التصحيحي من جديد.

وأوضح محمد كمال أن ذلك الصعود يأتي مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، بسبب المارد الجديد سهم "أرامكو" ووسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير.

وعلى مستوى أسواق الأسهم الإماراتية، أشار كمال إلى أن المؤشرات وتحديدا مؤشر سوق أبوظبي يعطي إشارة خروج مؤقتة لحين هبوطه أدنى مستوى 5000 نقطة، مشيرا إلى أن الوصول إلى أن المستوى 4850 نقطة يعتبر إشارة لإعادة الشراء.

وبدوره، توقع الخبير الإقتصادي "محمد راشد"والأستاذ بكليه الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعه بني سويف حدوث ارتفاعات فى أسهم قطاع البنوك وأغلب أسهم الشركات المرتبطة بالقطاع العقارى بالبورصة السعودية.

وتوقع موجة بيعية لجلسة واحدة على سهم شركة "أرامكو" بعد الترقية بغرض جنى الأرباح بعد موجة الصعود الكبيرة التي شهدتها الأسهم في "تداول" الأسبوع الماضي.

ورجح أيضا استمرار موجة بيعية تطول الأسهم الأخرى بغرض تجميع سيولة للفوز مرة أخرى بأكبر حصة شرائية من سهم شركة "أرامكو" باعتباره الحصان الرابح هذه الأيام

بورصة الكويت

وأما بالنسبة للترقية المرتقبة لبورصة الكويت، أوضح مدير التطوير لدى ثنك ماركتس لـ"مباشر" أن هناك حالة من التفاؤل حيال ترقية بورصة الكويت في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة وسط استيفاء هيئة سوق المال الكويتية متطلباتها.

وفنياً، قال جون لوكا إن مؤشر السوق الأول الكويتي يواجه مستويات هامة هذا الأسبوع في مقدمتها المقاومة الواقعة عند 6132 نقطة وفي حال تجاوزها سيستهدف 6178 نقطة ومن ثم سيسعى لتجاوز مستوى 6200 نقطة، مشيرا إلى أن الترقية ستكون عاملا مهما في تجاوز المستوى المئوي السابق.

وعلى ذات الصعيد، توقع تقرير صادر من شركة الوطني للاستثمار أن يتم ضخ تدفقات "غير نشطة" بالسوق الكويتية بنحو 3 مليارات دولار في حالة إدراج البورصة على مؤشرات مورغان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

يُذكر أن المراجعة السابقة شملت أسهماً قيادية أخرى منها "بيتك"، "بنك الخليج"، و"بنك بوبيان"، إضافة إلى أسهم شركات أخرى كـ"أجيليتي" و"المباني"، إلا أن هناك مراجعة أخرى مُرتقبة قبل دخول الترقية حيز التطبيق من الممكن أن تشهد تغييراً كبيراً في عدد وحجم الشركات، علماً أن الوزن المتوقع للكويت ضمن المؤشر يبلغ 0.64%

وأكد أن جون لوكا إدراج سهم شركة أرامكو فى ام اس سي اى سيكون له أثر ايجابى على البورصة السعودية وسيعمل على جذب مزيد من السيولة للسوق مما يجعل السوق السعودى يغرد منفردا على قمة البورصات فى المنطقة واحتلاله المركز التاسع على مستوى بورصات العالم.

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