تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩ م، بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية بمحافظة جدة، بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته (٢٥.٨٦%) من الأسهم الممثلة لرأس المال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الكائن بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية بمحافظة جدة. تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور ٢٥.٨٦٪ أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ ميسر أنور نويلاتي،

الأستاذ/ عبدالله حسن عثمان مصري،

الأستاذ/ يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا،

الأستاذ/ عدنان عبدالله إبراهيم ميمني،

الأستاذ/ خالد بن علي العجلان.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ عبدالله حسن عثمان مصري،

الأستاذ/ عدنان عبدالله إبراهيم ميمني.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية ١. الموافقة على تعديل المادة السادسة (٦) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمدة الشركة.

٢. الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر (١٥) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة للشركة.

٣. الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع المجلس.