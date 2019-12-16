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تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

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تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م
بند توضيح تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 اجمالي المبلغ الموزع 624,999,999 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 416,666,666 سهماً حصة السهم من التوزيع (1.5) ريال سعودي لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 15 تاريخ الأحقية ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا. تاريخ التوزيع سيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً. معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع): الرياض . طريق الملك فهد. أبراج التعاونية، أو إرسالها على ص.ب 60612 الرياض.

مباشر (اقتصاد)

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