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تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية ( متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ) مع بنك الرياض

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تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية ( متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ) مع بنك الرياض تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية ( متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ) مع بنك الرياض
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية ( متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ) مع بنك الرياض تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-18 الموافق 2019-12-15 الجهة الممولة بنك الرياض قيمة التمويل 18,000,000 ريال سعودي مدة التمويل مدة التمويل 540 يوم الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 100% من إجمالي التسهيلات، بالإضافة إلى التنازل عن عقد قرض صندوق التنمية الصناعي المعلن عنه بتاريخ 02 أكتوبر 2019م . الهدف من التمويل الحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد حيث أن التاريخ المتوقع لإنهاء الأعمال وبداية الإنتاج هو الربع الثالث من عام 2020م. أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة معلومات اضافية تود شركة الكثيري القابضة أن توضح لمساهميها الكرام أنها قامت بهذه الاتفاقية للحصول على السيولة المطلوبة لتسريع وانجاز عملية إنشاء مصنع تقنية البناء بمدينة سدير للصناعة والأعمال بموعده المحدد،

الجدير بالذكر ان تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد متطورة ومميزه في العالم وبديلة عن طرق البناء التقليدية وتتميز بتوفير التكاليف بنسبة 30% عن البناء التقليدي وتخفيض الوقت المستغرق في عملية البناء الى ثلاثة اشهر ، والمرونة في تطبيق التصاميم المعمارية الحديثة، حيث يمكن استخدامها في مختلف المجالات من وحدات سكنية، ومباني تجارية ومشاريع كبرى، إذ أنها تحقق أعلى معايير الكفاءة في العزل الصوتي والحراري علماً ان هذه التقنية الايطالية مستخدمة في جميع دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية

مباشر (اقتصاد)

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