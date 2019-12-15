العمل": أردنة وظائف عُمال الوطن خلال (4) سنوات وتخفيض الوافدين منهم تدريجياً

جى بي سي نيوز :- أصدر وزير العمل نضال البطاينة الاحد قرارا وصفته الوزارة بـ "النوعي" وأنه يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص من جهة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحالي.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة : إنه وانطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، وتأكيداً على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يقبل عليها الأردنيون، إلا في أضيق الحدود، فقد تم اتخاذ عدد من القرارات التي تصب في مصلحة تشغيل الأردنيين، وبما لا يتعارض مع مصالح المستثمرين.

وأوضح وزير العمل أنه من الممكن في الوقت الحالي أن تتعارض هذه القرارات مع مصلحة البعض إلا انها في النهاية ستكون لتحقيق المصالح الوطنية العليا، بحسب البيان.

ولفت البطاينة، أن وزارة العمل تعي تماما احتياجات أصحاب العمل من العمالة الوافدة في عدد من القطاعات والمهن التي لا يقبل عليها الاردنيون في الوقت الحاضر، مؤكدا ان القرار تضمن إضافات الى قائمة المهن المغلقة والمقيدة ومهن ذوي المهارات المتخصصة لغير الأردنيين لسنة 2019 وربط بعض المهن بنسب محددة مقابل تشغيل العمال الأردنيين حسب النسب لكل قطاع.

*** إغلاق مهن المنشآت التي نشاطها اقتصادي وأعمال الصيانة:

وحسب البيان،فقد قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة إغلاق مهن المنشات التي نشاطها الاقتصادي أعمال الصيانة المنزلية وصيانة الأدوات الكهربائية أو أي نشاط يدخل ضمن هذا النشاط من المهن المغلقة والتي لايسمح للعمال غير الأردنيين العمل بها، كما لايجوز لأي عامل غير أردني ممارستها.

واشترط البطاينة على جميع المنشآت الحاصلة على عمال أردنيين بتحقيق نسب تشغيل الأردنيين واستمرار اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، لغايات استمرارية حصولهم على تصاريح عمل.

** تخفيض تدريجي لعدد عُمال النظافة في البلديات:

وجاء في البيان، أنه فيما يخص عمال النظافة العاملين لدى البلديات -وحسب وزير العمل- تم السماح بتجديد تصاريح العمال غير الأردنيين العاملين لدى البلديات بمهنة عامل نظافة، وبالنسب وعلى النحو التالي وعلى سنوات وبدءا من عام 2020 حتى بداية عام 2024:ـ

أ ـ تخفيض أعداد العمال غيرالأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2020 واعتبارا من تاريخه بنسبة 15% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2019، ويراعى عدم تجديد التصاريح للوصول لهذه النسب.

ب ـ تخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2021 بنسبة 25% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين في العاملين في عام 2020.

ج- تخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2022 بنسبة 50% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2021.

د - تخفض أعداد العمال غير الأردنيين العاملين كعمال وطن في عام 2023 بنسبة 80% من إجمالي عمال الوطن غير الأردنيين العاملين في عام 2022.

هـ ـ وقف تجديد التصاريح للعمال غير الأردنيين في عام 2024.

وبخصوص عمال النظافة أيضاً، أوضح البطاينة أنه تم منح المنشأة المرخصة لغايات تأجير السيارات عامل واحد غير أردني بمهنة عامل نظافة شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى المنشأة والمسجلين في الضمان الاجتماعي عن ثلاثة عمال.

** عُمال التحميل والتنزيل:

وحول عمال التحميل والتنزيل فقد تقرر الموافقة على منح المنشأة التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة والتجزئة (حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة المتضمنة مستودع) عامل غير أردني واحد بمهنة عامل تحميل وتنزيل على أن لا تقل المساحة الإجمالية للمنشأة حسب رخصة المهن عن (150) متراً مربعاً شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الاجتماعي.

كما وافق البطاينة على منح المستودعات المرخصة بموجب رخصة مهن منفصلة والتابعة لأي منشأة مرخصة عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل حسب المساحة المرخصة للمستودع شريطة تشغيل عمال أردنيين عدد(2) مسجلين بالضمان الإجتماعي مقابل كل عامل غير أردني على النحو التالي:

أ- مستودع مساحته أقل من 1000 متر يمنح عامل واحد.

ب- مستودع مساحته من 1001 لغاية 2000 متر يمنح عاملين(2).

ج- مستودع مساحته من 2001 لغاية 3000 متر يمنح(3) عمال.

د- مستودع مساحته من 3001 لغاية 4000 متر يمنح (4)عمال.

هـ- مستودع مساحته 4001 متر فأكثر يمنح(5) عمال.

ومنح المنشأة المرخصة لغايات تحليه وتنقية المياه عامل واحد غير أردني بمهنة عامل تحميل وتنزيل شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين في المنشأة المشتركين بالضمان الإجتماعي عن عمال عدد إثنين.

فيما يخص منح المنشأة المرخصة لغايات تجارة الخضار والفواكه (الوسطاء) داخل الأسواق المركزية عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل حسب الكميات الواردة للوسطاء (بالطن/سنويا) على أن يتم تثبيت هذه الكميات من أمانه عمان او البلديات مره واحده سنويا يحدد فيها أجمالي الكميات الواردة لتجار الخضار والفواكه (الوسطاء) لسنة مالية سابقة ليكون الحد الأعلى الممنوح لهذه المنشأة من العمال غير الأردنيين وفقا للكميات الموردة على النحو التالي:ـ

أـ أقل من 1000 طن عاملين(2).

ب ـ من 1001 لغاية 10000 طن عاملين(3).

ج ـ من 10001 لغاية 20000 طن (4) عمال.

دـ من 20001 لغاية 40000 طن (5) عمال.

هـ ـ من 40001لغاية 60000 طن (6)عمال.

و- 60001 طن فأكثر (7) عمال.

ز- منح المنشاة المرخصة لغايات مخامر الموز 3 عمال، هذا كله بشريطة أن تلتزم المنشأة بتشغيل أردنيين مسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي عدد عمال المنشأة حسب ما ورد أعلاه.

وبخصوص المنشأة المرخصة لغايات مشاغل توضيب وتدريج الخضار والفواكه تم الموافقة على منح عمال غير أردنيين بمهنة عامل تحميل وتنزيل بنسبة لا تتجاوز 40% من إجمالي عمال المنشأة وبحد أعلى 6 عمال غير أردنيين.