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السعودية.. "حماية المستهلك" تطالب شركات التبغ بالرد على شكاوى الجودة

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السعودية.. "حماية المستهلك" تطالب شركات التبغ بالرد على شكاوى الجودة السعودية.. "حماية المستهلك" تطالب شركات التبغ بالرد على شكاوى الجودة

الرياض – مباشر: شددت جمعية حماية المستهلك ، على ضرورة توضيح شركات التبغ سبب تغير طعم وجودة السجائر، وذلك بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي، صادر اليوم الأحد، على حق المستهلك في توفير منتجات مطابقة للمواصفات طالما أنها مٌسجلة.

ونوهت الجمعية بأنها تنسّق مع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة ضد شركات التبغ في حال ثبت تلاعبها بعبوات التبغ الجديدة بأي شكل من الأشكال.

وطالبت "حماية المستهلك" في بيانها الشركات المصنّعة للسجائر، بسرعة التواصل مع المستهلكين، والإجابة على استفساراتهم، وتوضيح أسباب تغيير الطعم والجودة الذي تم ملاحظته بعد التغليف الجديد.

وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على الشكاوى والملاحظات التي وصلت للجمعية أو للجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت الجمعية على حق المستهلك في الحصول من شركات التبغ على معلومات وافية عن أسباب تغير الطعم والجودة في العبوات الجديدة، موضحة أنها ستواصل العمل مع الجهات المعنية لإلزام شركات التبغ بتقديم جميع المعلومات التي تبين حقيقة ما حدث، ومنعها من أي تلاعب قد تمارسه في سبيل تقليل جودة المنتجات المقدمة.

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