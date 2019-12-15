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السعودية تلزم مُقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية

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السعودية تلزم مُقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية السعودية تلزم مُقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية

الرياض- مباشر: ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، جميع مقدمي خدمات الاتصالات بالعقود الرقمية.

وقررت الهيئة، وفقا لتغريدة لها بموقع التواصل- تويتر، اليوم الأحد، منع التعاقد الورقي في جميع فروع ومنافذ البيع، والتنفيذ خلال 90 يوماً.

وألزمت الهيئة الشركات بالاستغناء عن الورق في التعاقدات، والاطلاع على العقود رقمياً والتوقيع الرقمي للعقود وإثبات الهوية رقمياً.

وأوضحت أن الهدف من الإلزام هو تمكين التحول الرقمي، وتطوير الخدمات، بالإضافة إلى تيسير التعاملات بين الطرفين.

وتقدم خدمات الاتصالات بالمملكة شركات الاتصالات ، واتحاد اتصالات- موبايلي، وشركة الاتصالات السعودية المتنقلة- زين السعودية، واتحاد عذيب للاتصالات.  

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