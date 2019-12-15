"غرفة التجارة" الكويتية: مساعي دائمة لتطویر وتنمیة التعاون مع السعودية

الكویت – مباشر: قال النائب الأول لرئیس غرفة تجارة وصناعة الكویت عبدالوھاب الوزان، إن العلاقات السعودیة الكویتیة متمیزة بعمقھا التاریخي وتنفرد بتوفر الرغبة الصادقة في تقویة ھذه العلاقات والارتقاء بھا الى آفاق واسعة من التعاون الثنائي.

وأضاف الوزان في كلمة له في غرفة تجارة وصناعة الكویت لدى استقباله وفدا تجاریا من غرفة الاحساء في المملكة العربیة السعودیة، أن الجمیع على إدارك لأھمیة الدور الریادي والقیادة للقطاع الخاص في تأھیل القطاعات الاقتصادیة لتكون قادرة على نسج شبكة عریضة من المصالح المتبادلة وبناء شراكة تنمویة تسھم في تحقیق الرفاه للشعبین الشقیقین.

ولفت الى سعي الطرفین الدائم لبحث سبل تطویر وتنمیة أوجه التعاون القائمة والاستفادة من الفرص والمزایا المتوافرة لإقامة المشاریع الانتاجیة والاستثماریة المشتركة بین مؤسسات القطاع الخاص الى جانب النظر في إمكانیة إقامة وتطویر الشراكات التجاریة والصناعة المستقبلیة.

وذكر الوزان، أن السعودیة تحتل مرتبة الشریك التجاري الخامس في قائمة الدول المستوردة من الكویت والشریك التجاري السادس في قائمة الدول المصدرة للكویت حیث شھد حجم التبادل التجاري بین البلدین نموا خلال السنوات الخمس الماضیة یقدر بحوالي 13.6 في المئة.

وأوضح أن التبادل التجاري عام 2014 بلغ نحو 2.2 ملیار دولار قبل ان یصل مع نھایة عام 2018 الى اكثر من 2.5 ملیار دولار.

وأضاف: "بلغت الصادرات السعودیة للكویت أكثر من ملیاري دولار عام 2018 حیث تعد الاعلى على الاطلاق في حین بلغت الصادرات الكویتیة للسعودیة نحو 550 ملیون دولار خلال العام ذاته".

واشار الى ان المنتجات الغذائیة ومستحضرات التنظیف والادوات الكھربائیة والمواشي قد تصدرت قائمة السلع المستوردة من السعودیة في حین احتلت المنتجات نصف الجاھزة من الحدید والصلب وبعض المنتجات الطبیة والغذائیة مركز الصدارة في قائمة الصادراتالكویتیة الى السعودیة.

من جانبه اكد رئیس مجلس ادارة غرفة الاحساء السعودیة عبداللطیف العرفج أن غرفة الاحساء تحرص دائما على التواصل والتعاون مع جمیع الجھات والھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة سواء كانت داخل المملكة او خارجھا لذلك رأت غرفة الاحساء ضرورة كبیرة في مد جسور التواصل والتعاون فیما بینھا وغرفة تجارة وصناعة الكویت.

واوضح ان منطقة الاحساء السعودیة تعتبر واحة صحراویة زراعیة ومنطقة تجاریة استراتیجیة مھمة في شرق السعودیة وتمتلك مقومات وموارد ومزایا اقتصادیة ومیزات تنافسیة عدیدة مثل الكثافة السكانیة والموقع الجغرافي الممیز والموارد الطبیعیة من میاه وزراعة وتربة خصبة وتوافر الایدي العاملة المتمیزة وكذلك اطلالتھا على الخلیج ومجاورتھا لأربع دول خلیجیة.

وأضاف العرفج ان "من الممیزات الخاصة بمنطقة الاحساء ھي كونھا احد اھم مراكز الطاقة الرئیسة في مجال النفط والغاز على مستوى العالم حیث تتربع على اكبر حقل نفطي في العالم وھو حقل الغوار الذي ینتج اكثر من 5 ملایین برمیل یومیا تشكل 55 في المئة الى 60 في المئة من انتاج السعودیة.

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