40 ألف أسرة سعودية تستفيد من برنامج "سكني" في نوفمبر

الرياض- مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية أن أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة خلال شهر نوفمبر، منها 14,575 أسرة سكنت منازلها.

ووفقا لبيانات، "سكني" المنشورة اليوم الأحد، بلغ إجمالي الأسر المستفيدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر 2019، نحو 248 ألف أسرة سعودية.

ونقلا عن "سكني"، توزع نوع الاستفادة منذ بداية العام على 85.12 ألف قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و81.14 ألف قطعة أراضي مجانية، و35.1 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تم حجزها، و46.9 ألف قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي.

ويقدم "سكني" عدد من الخيارات السكنية منها الأراضي المجانية، وفرص تملك "فيلا" ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 بالمائة لمن يمتلكون أراضي وذلك لبناء منازلهم.

ويستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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