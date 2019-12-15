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السودان.. توقيع تجديد إعلان جوبا لحسن النوايا لمدة شهرين

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مباشر:وقعت السودانية، وحركات الكفاح المسلح في السودان، مساء أمس السبت، تجديدا لإعلان جوبا لحسن النوايا.

جاء ذلك حسبما أعلن محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، سونا.

وقال التعايشي إن مراسم التوقيع جرت بعاصمة جنوب السودان جوبا، وذلك أثناء الاجتماع الذي ضم وفدا للحكومة السودانية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وممثلي حركات الكفاح المسلح، وبحضور وفد الوساطة من دولة جنوب السودان.

ولفت التعايشي إلى أن التمديد يقع ضمن فترة الستة أشهر المخصصة للسلام خلال الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تنتهي في 15 من فبراير/ شباط 2020.

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