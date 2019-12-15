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مدير الصندوق: بدء إجراءات تسجيل سويكورب وابل ريت بهيئة الزكاة

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مدير الصندوق: بدء إجراءات تسجيل سويكورب وابل ريت بهيئة الزكاة مدير الصندوق: بدء إجراءات تسجيل سويكورب وابل ريت بهيئة الزكاة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة سويكورب مدير صندوق سويكورب وابل ريت، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس إدارة الصندوق؛ والمتمثل بالبدء في إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول"، إن قرار التسجيل يأتي بغرض الزكاة بما يتوافق مع الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة، ابتداء من عام 2019.

وأضاف مدير الصندوق، أنه سيتم الاستعانة بخدمات أحد المكاتب الاستشارية المستقلة؛ للمساعدة في إجراءات تسجيل الصندوق والقيام بكافة الترتيبات المتعلقة بذلك، على أن يقوم الصندوق بالإعلان لاحقاً عن كافة المستجدات بهذا الخصوص.

وأغلق الصندوق بتعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.6 بالمائة، لمستوى 7.90 ريالا للوحدة.

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