عسير للتجارة ترفع دعوى قضائية لإعادة 207 ملايين ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك، وكذلك مطالبة وسيط السعي شراء الأرض بنحو 5.24 مليون ريال

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أنها أعلنت سابقا في موقع تداول بتاريخ 5 مايو/ أيار 2019م، عن حدث جوهري بشأن الأرض المملوكة للشركة في شمال الرياض ــ حي الخير ــ الذي تضمن إخطار البائع للشركة بأن صك الأرض المذكورة والمشتراه منه قد تم إلغاؤه بأمر صادر من محكمة الاستئناف بالرياض.

وتابعت: كما سبق لها الإعلان في موقع تداول بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2019م، عن الأثر المالي الناتج من إلغاء صك الأرض المذكورة المتضمن نتيجة لذلك تسجيل الشركة مبلغ مستحق من البائع وقدره 202 مليون ريال وهو يمثل المبلغ المدفوع للبائع من قيمة الأرض المذكورة.

وتضمن نص الدعوى المرفوعة من الشركة، المطالبة بإلزام بائع الأرض (المدعى عليه) بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من قيمة الأرض إلى الشركة مع احتفاظ الشركة بحقها في المطالبة بأية تعويضات عما لحقها أو قد يلحق بها من أضرار أو مطالبات مالية بسبب إلغاء صك الأرض المذكورة.

وذكرت عسير للتجارة، أنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة بعملية شراء الأرض المذكورة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن رفع دعوى قضائية على وسيط السعي لعملية شراء أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 5.24 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء صك الأرض.