المعمر لأنظمة المعلومات تُجدد اتفاقية تمويل بـ110 ملايين ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس)، عن تجديد و تعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني (تمويل للمشاريع الجديدة ).

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأحد، إن قيمة التمويل تصل 110 ملايين ريال، توجه لتمويل المشاريع الجديدة للشركة.

وأضافت الشركة أنه تم اكتمال التوقيع النهائي والحصول على اتفاقية التسهيل الائتماني من البنك يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

كانت النتائج الأولية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، خلال الربع الثالث من 2019، كشفت تراجع صافي الأرباح 12.2 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة، على "تداول"، تراجع صافي الربح إلى 14.39 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 16.39 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

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