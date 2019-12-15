"مسك" توقع اتفاقية إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية مع 5 بنوك

الرياض – مباشر: وقعت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) اتفاقية إعادة هيكلة تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع 5 بنوك.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن الاتفاقيات تم توقيعها مع كل من البنك السعودي البريطاني، وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض (البنوك المقرضة)؛ لإعادة هيكلة التمويل والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال فترة الـ 4 سنوات القادمة.

وأضافت "مسك"، أن قيمة اتفاقية التمويل تبلغ 308 ملايين ريال، ويبلغ الجزء المعاد جدولته 94.1 مليون ريال، علما بأن مدة اتفاقية التمويل السابقة 7 سنوات، وبعد إعادة الجدولة تبلغ 4 سنوات تنتهي بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023.

ولفتت الشركة، في بيانها، إلى أن اتفاقية التمويل لإعادة الجدولة تتضمن فترة سماح لمدة سنتين وهامش ربح تفضيلي، مبينة أنها ستحصل على التسهيلات بضمان سند لأمر ورهن بعض الحسابات والأصول، بالإضافة إلى إحالة عائدات التأمين وعائدات أخرى.

وأكدت "مسك" عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.7 بالمائة، لمستوى 8.35 ريالا.

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