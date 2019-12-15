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التعاونية للتأمين تفوز بعقد بأقساط 115 مليون ريال

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التعاونية للتأمين تفوز بعقد بأقساط 115 مليون ريال التعاونية للتأمين تفوز بعقد بأقساط 115 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تسلمها تعميداً من شركة تحكم الاستثمارية والشركات التابعة لها لتقديم خدمات التأمينات الصحي.

وأضافت الشركة عبر بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن قيمة الأقساط المتوقعة والناتجة عن هذه العقود تبلغ 115 مليون ريال.

 وأوضحت الشركة في البيان أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 1 يناير/ كانون الثاني لعام 2020.

وأشارت إلى أنه سيتتم بموجب العقد تقديم خدمات التأمين الصحي وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها لكل وثيقة ولمدة عام من تاريخ سريانها.

وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة للعام 2020، مؤكدة على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.

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