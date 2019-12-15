"تداول": تمديد مزاد الإغلاق 17 ديسمبر مع انضمام أرامكو لـ"MSCI"

الرياض- مباشر: أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن تمديد فترة مزاد الإغلاق في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق).

وقالت تداول في بيان نشر يوم الأحد أنه سيتم تمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً،كما تبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً.

وأضافت "تداول" أن تمديد الفترتين يأتي بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة "MSCI" يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019.

واستقبل سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، بنسبة تذبذب يومي 10 بالمائة.

أعلنت إم إس سي آي مؤخراً أنه في حال إدراج سهم أرامكو قبل 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 فسيكون الانضمام للمؤشر قبل يوم الـ17 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن وزن أرامكو السعودية يقدر بـ 0.16 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، و6.03 بالمائة في مؤشر "إم إس سي آي" للسوق السعودي.

استقبل السوق السعودي الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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