اعلان شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن الحصول على تجديد و تعديل اتفاقية تسهيلات بنكية ( متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ) مع البنك العربي الوطني

بند توضيح مقدمة تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تجديد و تعديل اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني (تمويل للمشاريع الجديدة ) على النحو التالي : تاريخ الحصول على التمويل 1441-04-14 الموافق 2019-12-11 الجهة الممولة البنك العربي الوطني . قيمة التمويل 110مليون ريال سعودي مدة التمويل تبدأ في 31/07/2019م وتنتهي في 31/07/2020م الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر لصالح البنك العربي الوطني . الهدف من التمويل تمويل للمشاريع الجديدة. أطراف ذات علاقة لا يوجد. معلومات اضافية تم اكتمال التوقيع النهائي والحصول على الاتفاقية من البنك بتاريخ 12 ديسمبر 2019م مساءً

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