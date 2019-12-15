تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات

تعلن شركة نماء للكيماويات عن تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارتها بموجب قرار مجلس الإدارة التمريري بتاريخ 18‏ ربيع الثاني‏، 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م ، وهم السادة التالية اسمائهم:

الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي ( عضو مجلس ادارة مستقل )

و قد تم تعيينهم عملاً بالمادة 18 من النظام الأساسي ، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره .

والله الموفق..