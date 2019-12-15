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تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات

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تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات
تعلن شركة نماء للكيماويات عن تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس إدارتها بموجب قرار مجلس الإدارة التمريري بتاريخ 18‏ ربيع الثاني‏، 1441هـ الموافق 15 ديسمبر 2019م ، وهم السادة التالية اسمائهم:

الاستاذ/ فائز أحمد الاحمري ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج ( عضو مجلس ادارة مستقل )

الاستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي ( عضو مجلس ادارة مستقل )

و قد تم تعيينهم عملاً بالمادة 18 من النظام الأساسي ، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره .

والله الموفق..

مباشر (اقتصاد)

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