إنفوجرافيك..ترتيب السعودية في معدلات البطالة بين دول مجموعة العشرين

الرياض – مباشر: واصل معدل البطالة بالمملكة العربية السعودية لإجمالي السكان انخفاضه خلال العام 2019؛ بتراجعه لمستوى 5.5 بالمائة مع نهاية الربع الثالث من العام، مقارنة بـ 5.6 بالمائة في الربع السابق.

ووفقا لبيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، احتلت المملكة المركز الـ 11 على مستوى معدل البطالة بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 اقتصاد بالعالم.

وسجلت اليابان أدنى معدل للبطالة بين إجمالي السكان على مستوى دول مجموعة العشرين بواقع 2.4 بالمائة لإجمالي السكان، يليها ألمانيا بـ 3.1 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3.5 بالمائة.

وكانت جنوب أفريقيا وتركيا الأعلى في معدل البطالة بين دول مجموعة العشرين؛ بتسجيلها 29.1 بالمائة و14 بالمائة لإجمالي السكان على الترتيب.

وحققت السعودية معدلا جدا للبطالة مقارنة بمتوسط معدل البطالة لدول الاتحاد الأوربي البالغ 7.5 بالمائة خلال 2019.

وتسلمت المملكة رئاسة مجموعة دول العشرين الشهر الماضي، ومن المقرر استضافة القمة القادمة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

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