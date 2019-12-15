اعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/09/30( تسعة أشهر )" والمنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2018/12/02م