اعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2018/09/30( تسعة أشهر )" والمنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2018/12/02م

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1440-03-24 الموافق 2018-12-02 البيان الخاطئ في الاعلان السابق حيث ورد في الاعلان أن صافي الربح التشغيلي عن الفتره المماثلة من العام السابق بمبلغ( 5303) ريال ، ونسبة و التغير (4.26-%) ، وان صافي الربح بعد الزكاة بمبلغ (8106) ريال ، ونسبة و التغير (11,322-%) وان اجمالي الدخل الشامل (8052) ريال ونسبة و التغير (12.639-%) . تصحيح الخطأ والصحيح ان صافي الربح التشغيلي بمبلغ (4853)ريال ، ونسبة و التغير (12.385-%) و صافي الربح بعد الزكاة (7656) ريال ، نسبة التغير (16.245-%) و اجمالي الدخل الشامل (7603) ريال ونسبة التغير (17.511-%). معلومات اضافية جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
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