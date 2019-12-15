السوق السعودي يرتفع بسيولة 5.7 مليار ريال.. وأرامكو يواصل الصعود

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع مدفوعاُ بالقطاعات القيادية أبرزها الاتصالات والطاقة والبنوك إضافة إلى قطاع المواد الاساسية.

وبالختام؛ ارتفع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 0.55 بالمائة إلى مستوى 8049.50 نقطة ليربح من خلالها نحو 43.73 نقطة.

وشهد السوق اليوم تداولات بلغت 194.839 مليون سهم، وبقيمة 5.702 مليار ريال، موزعين على 176.971 ألف صفقة.

واستحوذ سهم أرامكو على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 81.280 مليون سهم وبقيمة 3.02 مليار ريال.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 1.63 بالمائة إلى مستوى 37.40 ريال، ليواصل الارتفاع في ثالث أيام تداوله.

من جانبه قال المستشار المالي، محمد الشميمري لـ "مباشر"، إن السوق يتداول في الوقت الحالي في الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مشيرا إلى أن المحافظة على المستويات الحالية للسوق فوق مستويات الـ8 آلاف نقطة تؤهله للمحافظة على القناة الصاعدة الفترة القادمة.

وأضاف الشميمري أن إعلانات الشركات عن توزيعات نقدية أو منح، مثلما أعلن مصرف الإنماء اليوم لتعزيز المركز المالي، والذي دعم السيولة بعيداً عن التداولات النشطة على أرامكو، والتي تعتبر عوامل تحفيز قوية للسوق بشكل عام.

وتوقع الشميمري أن تعلن شركات كبيرة وقيادية أخرى في الفترة القادمة عن توزيعات منحة أو نقدية مثل سابك والاتصالات السعودية وبعض البنوك.

وأعلن مصرف الإنماء اليوم عن توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، وذلك عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة من خلال منح سهم واحد لكل 3 أسهم.

وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات بنسبة 2.01 بالمائة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59 بالمائة، والمواد الأساسية ارتفع بنسبة 0.67 بالمائة، كما سجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.35 بالمائة.

وتصدّر الارتفاعات اليوم سهم تبوك الزراعية بنسبة 8.55 بالمائة، وتلاه سهم الإنماء بنسبة 6.49 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم شاكر بنحو 5.66 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم العربي بنسبة 3.69 بالمائة، وتلاه سهم اللجين بنسبة 2.70 بالمائة، اضافة الى تراجعات سهم أنابيب السعودية بنسبة 2.30 بالمائة.

وعلى صعيد أداء السوق الموازية "تداول" فقد سجل قفزة بنسبة 10.68 بالمائة إلى مستوى 7060.76 نقطة، بمكاسب قدرها 681.32 نقطة.

وكان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.96 بالمائة،وتلاه سهم الصمعاني بنسبة 9.75 بالمائة، كما ارتفع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 4.52 بالمائة.

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