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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 17 ديسمبر تزامناً مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

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تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 17 ديسمبر تزامناً مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة تداول تعلن عن تمديد فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق يوم 17 ديسمبر تزامناً مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة

تعلن شركة السوق المالية (تداول) بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء الانضمام السريع لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 1441/4/21هـ الموافق 2019/12/18م، وذلك بحسب الإغلاق ليوم الثلاثاء 1441/4/20 هـ الموافق 2019/12/17م.

مباشر (اقتصاد)

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